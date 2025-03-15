Дональду Трампу предлагают ограничить въезд в США гражданам 43 стран, в частности, РФ и Беларуси

Черновик, который циркулирует в администрации, содержит три уровня стран, граждане которых могут столкнуться с ограничениями на въезд в США.

Источник фото: abc7NY

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность запрета на въезд в США для граждан до 43 стран в рамках новой политики ограничений на поездки, которая будет шире, чем запреты, введенные во время первого срока Трампа. Об этом сообщают должностные лица, знакомые с ситуацией, пишет The New York Times.

Проект списка рекомендаций, разработанный дипломатическими должностными лицами и по безопасности, содержит «красный» список из 11 стран, гражданам которых будет полностью запрещен въезд в США:

Афганистан

Бутан

Куба

Иран

Ливия

Северная Корея

Сомали

Судан

Сирия

Венесуэла

Йемен

Должностные лица, говорившие на условиях анонимности из-за конфиденциальности обсуждений, предупреждают, что этот список был разработан Госдепартаментом несколько недель назад, и он может измениться до того, как попадет в Белый дом.

Официальные лица посольств и региональных бюро Госдепартамента, а также специалисты по безопасности в других ведомствах анализируют черновик и высказывают свои замечания. Они оценивают, насколько точно описаны проблемы в конкретных странах, а также рассматривают возможные политические последствия, включая риск потери сотрудничества в других сферах.

Черновик также содержит «оранжевый» список из 10 стран, для которых поездки будут ограничены, но не полностью запрещены. Богатые бизнесмены, вероятно, смогут получить разрешение на въезд, но туристические и иммиграционные визы будут запрещены.

Граждане этих стран также должны будут проходить обязательные личные собеседования для получения визы. В этот список включены:

Беларусь

Эритрея

Гаити

Лаос

Мьянма

Пакистан

Россия

Сьерра-Леоне

Южный Судан

Туркменистан

Некоторые страны из «красного» и «оранжевого» списков уже попадали под санкции первой администрации Трампа, но многие являются новыми.

Черновик также содержит «желтый» список из 22 стран, которым будет дано 60 дней на устранение недостатков, в противном случае они могут быть перенесены в «красный» или «оранжевый» списки.

Эти вопросы могут включать отказ передавать США информацию о путешественниках, слабые стандарты безопасности при выдаче паспортов или продажу гражданства иностранцам из запрещенных стран, что позволяло бы обходить ограничения.

В этот список входят, в частности: Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Камерун, Либерия, Мали, Сент-Люсия, Вануату и Зимбабве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий