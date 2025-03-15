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Дональду Трампу предлагают ограничить въезд в США гражданам 43 стран, в частности, РФ и Беларуси

10:47, 15 марта 2025
Черновик, который циркулирует в администрации, содержит три уровня стран, граждане которых могут столкнуться с ограничениями на въезд в США.
Дональду Трампу предлагают ограничить въезд в США гражданам 43 стран, в частности, РФ и Беларуси
Источник фото: abc7NY
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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность запрета на въезд в США для граждан до 43 стран в рамках новой политики ограничений на поездки, которая будет шире, чем запреты, введенные во время первого срока Трампа. Об этом сообщают должностные лица, знакомые с ситуацией, пишет The New York Times.

Проект списка рекомендаций, разработанный дипломатическими должностными лицами и по безопасности, содержит «красный» список из 11 стран, гражданам которых будет полностью запрещен въезд в США:

  • Афганистан
  • Бутан
  • Куба
  • Иран
  • Ливия
  • Северная Корея
  • Сомали
  • Судан
  • Сирия
  • Венесуэла
  • Йемен

Должностные лица, говорившие на условиях анонимности из-за конфиденциальности обсуждений, предупреждают, что этот список был разработан Госдепартаментом несколько недель назад, и он может измениться до того, как попадет в Белый дом.

Официальные лица посольств и региональных бюро Госдепартамента, а также специалисты по безопасности в других ведомствах анализируют черновик и высказывают свои замечания. Они оценивают, насколько точно описаны проблемы в конкретных странах, а также рассматривают возможные политические последствия, включая риск потери сотрудничества в других сферах.

Черновик также содержит «оранжевый» список из 10 стран, для которых поездки будут ограничены, но не полностью запрещены. Богатые бизнесмены, вероятно, смогут получить разрешение на въезд, но туристические и иммиграционные визы будут запрещены.

Граждане этих стран также должны будут проходить обязательные личные собеседования для получения визы. В этот список включены:

  • Беларусь
  • Эритрея
  • Гаити
  • Лаос
  • Мьянма
  • Пакистан
  • Россия
  • Сьерра-Леоне
  • Южный Судан
  • Туркменистан

Некоторые страны из «красного» и «оранжевого» списков уже попадали под санкции первой администрации Трампа, но многие являются новыми.

Черновик также содержит «желтый» список из 22 стран, которым будет дано 60 дней на устранение недостатков, в противном случае они могут быть перенесены в «красный» или «оранжевый» списки.

Эти вопросы могут включать отказ передавать США информацию о путешественниках, слабые стандарты безопасности при выдаче паспортов или продажу гражданства иностранцам из запрещенных стран, что позволяло бы обходить ограничения.

В этот список входят, в частности: Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Камерун, Либерия, Мали, Сент-Люсия, Вануату и Зимбабве.

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США Дональд Трамп

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