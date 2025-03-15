Дональду Трампу пропонують обмежити в'їзд в США громадянам 43 країн, зокрема, РФ та Білорусі

Чернетка, яка циркулює в адміністрації, містить три рівні країн, громадяни яких можуть зіткнутися з обмеженнями на в'їзд до США.

Джерело фото: abc7NY

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Адміністрація президент США Дональда Трампа розглядає можливість заборони на в’їзд до США для громадян до 43 країн у рамках нової політики обмежень на подорожі, яка буде ширшою за попередні заборони, запроваджені під час першого терміну Трампа. Про це повідомляють посадовці, знайомі з ситуацією, пише The New York Times.

Проєкт списку рекомендацій, розроблений дипломатичними та безпековими посадовцями, містить «червоний» список із 11 країн, громадянам яких буде повністю заборонено в’їзд до США:

Афганістан

Бутан

Куба

Іран

Лівія

Північна Корея

Сомалі

Судан

Сирія

Венесуела

Ємен

Посадовці, які говорили на умовах анонімності через конфіденційність обговорень, застерігають, що цей список був розроблений Державним департаментом кілька тижнів тому, і він може змінитися до моменту потрапляння в Білий дім.

Офіційні особи посольств та регіональних бюро Державного департаменту, а також фахівці з безпеки в інших відомствах аналізують чернетку і висловлюють свої зауваження. Вони оцінюють, чи відповідають описані в списку проблеми реальному стану справ у країнах, а також розглядають можливі політичні наслідки, зокрема ризик втрати співпраці в інших сферах.

Чернетка також містить «помаранчевий» список із 10 країн, для яких подорожі будуть обмежені, але не повністю заборонені. Заможні бізнесмени, ймовірно, зможуть отримати дозвіл на в’їзд, але туристичні та імміграційні візи будуть заборонені.

Громадяни цих країн також повинні будуть проходити обов’язкові особисті співбесіди для отримання візи. До цього списку включені:

Білорусь

Еритрея

Гаїті

Лаос

М’янма

Пакистан

Росія

Сьєрра-Леоне

Південний Судан

Туркменістан

Деякі країни зі «червоного» та «помаранчевого» списків вже потрапляли під санкції першої адміністрації Трампа, але багато з них є новими.

Чернетка містить також «жовтий» список із 22 країн, яким буде надано 60 днів для виправлення порушень, в іншому разі вони можуть бути перенесені в «червоний» або «помаранчевий» списки.

Ці питання можуть включати відмову передавати США інформацію про подорожуючих, слабкі стандарти безпеки для видачі паспортів або продаж громадянства іноземцям з країн, що підпадають під заборону, що могло б дозволити обійти обмеження.

До цього списку входять, зокрема: Ангола, Антигуа і Барбуда, Бенін, Камерун, Ліберія, Малі, Сент-Люсія, Вануату та Зімбабве.

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