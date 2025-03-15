На Тернопільщині жінка залишила хвору дитину саму на три дні — хлопчик помер від асфіксії та голоду

Дитина народилася з патологіями і потребувала особливого постійного догляду через важку хворобу.

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Жительку Чорткова на Тернопільщині підозрюють у злісному невиконанні батьківських обов’язків. Жінка залишила сина у квартирі на три дні самого, не зверталася до медиків, хоча дитина цього потребувала через проблеми зі здоров’ям. Хлопчик помер. Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрювана не виконувала батьківські обов’язки щодо піклування про здоров’я свого малолітнього сина, який народився з патологіями і потребував особливого постійного догляду через важку хворобу.

Підозрювана з моменту оформлення соціальної допомоги у 2022 році на свого малолітнього сина до медичних лікувальних закладів не зверталася, хоча дитина цього потребувала через проблеми зі здоров’ям. Також встановлено, що упродовж трьох днів хлопчик перебував сам у квартирі, незважаючи на безпорадний стан і помер. Про смерть правоохоронцям повідомила підозрювана, яка саме «навідалась» до помешкання.

За свідченням експерта, смерть дитини настала внаслідок механічної асфіксії від закриття отворів носа і рота мʼякими предметами. Крім цього, за даними експертизи дитина вже кілька днів не приймала їжу, оскільки в шлунку та кишківнику були відсутні харчові маси та продукти їх травлення.

Ювенальні прокурори Чортківської окружної прокуратури повідомили про підозру матері померлого хлопчика у злісному невиконанні нею встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).

На даний час підозрюваній обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

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