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В Тернопольской области женщина оставила больного ребенка самого на три дня — мальчик умер от асфиксии и голода

12:54, 15 марта 2025
Ребенок родился с патологиями и нуждался в особом постоянном уходе из-за тяжелой болезни.
В Тернопольской области женщина оставила больного ребенка самого на три дня — мальчик умер от асфиксии и голода
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Жительницу Чорткова в Тернопольской области подозревают в злостном невыполнении родительских обязанностей. Женщина оставила сына одного в квартире на три дня и не обращалась к медикам, хотя ребенок нуждался в медицинской помощи из-за проблем со здоровьем. Мальчик умер. Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемая не выполняла родительские обязанности по уходу за своим малолетним сыном, который родился с патологиями и нуждался в особом постоянном уходе из-за тяжелой болезни.

С момента оформления социальной помощи в 2022 году на своего малолетнего сына женщина не обращалась в медицинские учреждения, несмотря на то, что ребенок нуждался в лечении. Также установлено, что мальчик находился один в квартире в течение трех дней, несмотря на свое беспомощное состояние, и скончался. О смерти ребенка правоохранителям сообщила сама подозреваемая, когда "заглянула" в квартиру.

Согласно заключению эксперта, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии из-за закрытия отверстий носа и рта мягкими предметами. Кроме того, по данным экспертизы, ребенок не принимал пищу несколько дней, так как в желудке и кишечнике отсутствовали пищевые массы и продукты их переваривания.

Ювенальные прокуроры Чортковской окружной прокуратуры сообщили матери умершего мальчика о подозрении в злостном невыполнении установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, что привело к тяжким последствиям (ст. 166 УК Украины).

В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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