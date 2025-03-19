Поліція відкрила розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами у притулку на Вишгородщині

Після перевірки слідчі розпочали кримінальне провадження.

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Як писала «Судово-юридична газета», поліція провела перевірку у притулку для собак на Вишгородщині після відео у соцмережах.

Згодом у поліції Київської області повідомили, що після того, як правоохоронці здійснили виїзд до місця розташування зазначеної громадської організації та провели огляд місця події, слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами (ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України).

Наразі триває слідство.

До проведення перевірки також долучилися представники Держпродспоживслужби спільно з працівниками Вишгородської районної лікарні ветеринарної медицини, які згодом нададуть свої висновки до поліції.

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