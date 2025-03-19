Полиция открыла расследование по факту жестокого обращения с животными в приюте на Вышгородщине

После проверки следователи начали уголовное производство.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», полиция провела проверку в приюте для собак на Вышгородщине после видео в соцсетях.

Позже в полиции Киевской области сообщили, что после того, как правоохранители выехали на место расположения указанной общественной организации и провели осмотр места происшествия, следователи начали уголовное производство по факту жестокого обращения с животными (ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время продолжается следствие.

К проверке также присоединились представители Госпродпотребслужбы совместно с сотрудниками Вышгородской районной ветеринарной больницы, которые позднее предоставят свои заключения в полицию.

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