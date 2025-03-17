Поліція проведе перевірку у притулку для собак на Вишгородщині після відео у соцмережах

Правоохоронці виявили публікацію з фото- та відеоматеріалами, у якій зазначається, що в одному з притулків Вишгородського району собаки знаходяться в неналежних умовах утримання.

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У поліції Київщини заявили, що встановлюють обставини ймовірного жорстокого поводження з тваринами на Вишгородщині. Як вказується, 17 березня під час моніторингу соціальних мереж було виявлено публікацію з фото- та відеоматеріалами, у якій зазначається, що в одному з притулків Вишгородського району собаки знаходяться в неналежних умовах утримання.

Відтак, у поліції вказують, що працівники Вишгородського управління поліції Київщини внесли відомості за даним фактом до єдиного обліку реєстрації заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Правоохоронці наразі проводять перевірку викладених фактів, після чого уже буде надано правову кваліфікацію.

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