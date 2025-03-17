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Полиция проведет проверку в приюте для собак на Вышгородщине после видео в соцсетях

16:18, 17 марта 2025
Правоохранители выявили публикацию с фото- и видеоматериалами, в которой сообщается, что в одном из приютов Вышгородского района собаки находятся в ненадлежащих условиях содержания.
Полиция проведет проверку в приюте для собак на Вышгородщине после видео в соцсетях
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В полиции Киевской области заявили, что устанавливают обстоятельства возможного жестокого обращения с животными на Вышгородщине. Как указано, 17 марта во время мониторинга социальных сетей была выявлена публикация с фото- и видеоматериалами, в которой сообщается, что в одном из приютов Вышгородского района собаки находятся в ненадлежащих условиях содержания.

В связи с этим в полиции сообщили, что сотрудники Вышгородского управления полиции Киевщины внесли сведения по данному факту в единый учет регистрации заявлений и сообщений о преступлениях и других событиях.

Правоохранители в настоящее время проводят проверку изложенных фактов, после чего будет предоставлена правовая квалификация.

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полиция Киевская область животные соцсети

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