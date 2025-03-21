Добровольці віком 18-24 роки зможуть отримати винагороду в 1 млн грн за службу у ЗСУ

Українським військовослужбовцям віком до 25 років збільшили виплати за службу після 24 лютого 2022 року.

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В Україні розширено умови ініціативи «Контракт 18-24», яка передбачає виплату одноразової грошової винагороди в 1 мільйон гривень для військовослужбовців віком до 25 років, що вступили на службу після 24 лютого 2022 року. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Право на отримання винагороди мають військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які виконують такі умови:

вступили на службу під час воєнного стану до 25 років;

брали участь у бойових діях не менше 6 місяців (станом на 13 лютого 2025 року);

продовжують службу на момент набрання чинності постановою (13 лютого 2025 року);

не мали два або більше випадків притягнення до кримінальної чи адміністративної відповідальності.

Виплати також можуть бути надані тим, хто служив менше 6 місяців, але був поранений або потрапив у полон під час виконання бойових завдань (крім добровільної здачі).

Процес отримання виплати максимально спрощений. Військовослужбовцю не потрібно звертатися з цим питанням, все оформлюється через командирів частин. Виплата здійснюється на підставі відповідних наказів та формування пакету документів, включаючи витяги з послужних списків і довідки про участь у бойових діях.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», для нових добровольців 18-24 років постановою КМУ передбачено, що обов’язкова умова для отримання грошей – участь у бойових діях, а у разі невиконання контракту потрібно буде повернути мільйон.

Нагадаємо, Міноборони вирішило стимулювати хлопців 18-24 років йти служити за допомогою відео про те, скільки чізбургерів можна купити за мільйон.

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