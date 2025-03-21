Ворожі дрони пошкодили цвинтар в Одесі: знищено близько 30 могил, фото

Понівечено 50 могил, із них 30 зруйновано повністю.

Фото: Одеська міська рада

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20 березня ворог масовано атакував Одесу шахедами, внаслідок чого, зокрема, пошкоджено Новоміське (Таїровське) кладовище. Про це повідомляє Одеська міська рада.

За попередніми даними, понівечено 50 могил, із них 30 зруйновано повністю.

Основні пошкодження виявили на ділянках 64а та декілька пам'ятників на ділянках 104, 93, де поховання відбувалися переважно з 1974 до 2010 року.

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