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У Пенсійному фонді відповіли, чи оплачується лікарняний під час випробувального терміну

07:18, 23 березня 2025
Стало відомо, чи буде виплачено лікарняні, якщо людина захворіла під час проходження випробувального терміну.
У Пенсійному фонді відповіли, чи оплачується лікарняний під час випробувального терміну
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У Головному управлінні ПФУ в Чернівецькій області роз’яснили, чи буде виплачено лікарняні, якщо працівник захворів під час проходження випробувального терміну.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» дає право на страхові виплати за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності з настанням страхового випадку в період роботи, в тому числі, включаючи час випробування.

У разі, якщо страховий випадок із тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання настав в період випробувального терміну, то страхова виплата виплачується за весь період непрацездатності до відновлення працездатності або до встановлення  інвалідності на підставі відповідного витягу.

Перші п’ять днів непрацездатності оплачуються роботодавцем (страхувальником).

Для фінансування страхової виплати починаючи з шостого дня непрацездатності, страхувальник подає до Пенсійного фонду України заяву-розрахунок, яка містить інформацію про нараховану суму виплати. Пенсійний фонд здійснює фінансування протягом 3 робочих днів з дня надходження заяви-розрахунку.

Тобто, тимчасова непрацездатність, що настала під час випробувального терміну, оплачується.

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