В Пенсионном фонде ответили, оплачивается ли больничный во время испытательного срока

Стало известно, будут ли выплачены больничные, если человек заболел во время прохождения испытательного срока.

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В Главном управлении ПФУ в Черновицкой области разъяснили, будет ли выплачиваться больничный, если работник заболел во время прохождения испытательного срока.

Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» предоставляет право на страховые выплаты по страхованию в связи с временной утратой трудоспособности в случае наступления страхового случая в период работы, в том числе во время прохождения испытательного срока.

Если страховой случай по временной нетрудоспособности вследствие заболевания наступил в период испытательного срока, страховая выплата осуществляется за весь период нетрудоспособности до восстановления трудоспособности либо установления инвалидности на основании соответствующей выписки.

Первые пять дней нетрудоспособности оплачиваются работодателем (страхователем).

Для финансирования страховой выплаты начиная с шестого дня нетрудоспособности страхователь подаёт в Пенсионный фонд Украины заявление-расчёт, содержащее информацию о начисленной сумме выплаты. Пенсионный фонд осуществляет финансирование в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления-расчёта.

Таким образом, временная нетрудоспособность, наступившая во время испытательного срока, оплачивается.

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