У Києві ділки поставляли до СІЗО наркотики, заховані в цукерках, бананах та шкарпетках, фото

Зловмисники налагодили постачання та збут наркотиків у Київському слідчому ізоляторі.

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У Києві судитимуть членів групи, які постачали метадон до СІЗО в цукерках, бананах та шкарпетках. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Зокрема, до суду скеровано обвинувальний акт щодо 3-х місцевих мешканців – 2-х жінок та чоловіка, які налагодили постачання та збут наркотиків у Київському слідчому ізоляторі.

Встановлено, що обвинувачені на чолі з 47-ми річною жінкою, яка перебувала в СІЗО, створили організовану групу, що спеціалізувалась на придбанні, зберіганні, а також збуті наркотиків.

Так, зловмисники фасували та маскували метадон у цукерках, бананах та шкарпетках, які передавали до ізолятора, а вже там організаторка поширювала наркотики серед мешканців установи.

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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