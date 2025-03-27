У Дніпрі внаслідок російського удару пошкоджено будівлю податкової, фото

Внаслідок атаки у будівлі ДПС були вибиті вікна.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на 27 березня, Росія дронами-камікадзе атакувала Дніпро. Внаслідок атаки у місті була пошкоджена будівля податкової. Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.

У будівлі ДПС були вибиті вікна. На щастя, ніхто не постраждав.

«Надамо нашим колегам з ГУ ДПС в Дніпропетровській області максимальну допомогу у відновленні. Зробимо все, аби вони могли якнайшвидше повернутись на свої робочі місця», - заявив він.

Також Кравченко підкреслив, що нічна атака – черговий свідомий терор проти цивільного населення, ще один воєнний злочин, за які росіянам доведеться відповісти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.