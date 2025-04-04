Електронний запис до сервісних центрів МВС — які обмеження діють для українців

Нова система Е-запису вводить обмеження на кількість реєстрацій, 10-денний інтервал для перескладання іспитів та автоматичне скасування за неявку.

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З 25 березня в Україні запрацювала нова електронна система Е-запису для відвідування сервісних центрів МВС. Тепер громадяни можуть отримати послуги виключно за попередньою онлайн-реєстрацією, яка доступна на 21 день уперед, але з певними обмеженнями. Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Так, фізичні особи мають право зробити до чотирьох записів на місяць, тоді як юридичні – не більше чотирьох записів на день.

Реєстрація через термінал у системі Е-запис проходить у день звернення. Це означає, що людина приходить до сервісного центру МВС, реєструється через термінал самообслуговування і того ж дня отримує потрібну послугу. Для фізичних осіб діє обмеження – не більше 4 таких реєстрацій на місяць. Для юридичних осіб дозволено максимум 6 реєстрацій на день.

Наголошується, що скасовані записи враховуються у загальну кількість записів, доступних на місяць для фізичних і на добу – для юридичних осіб.

У разі перевищення кількості записів на екрані виводиться повідомлення «За вказаними даними Заявника перевищено ліміт реєстрацій».

Ліміти на кількість доступних реєстрацій обнуляються системою автоматично: фізичним особам – з настанням нового календарного місяця, юридичним особам – з настанням нової доби.

Окрім цього діють обмеження щодо інтервалу записів на послуги зі складання іспитів. Якщо громадянин не склав теоретичний чи практичний іспит, наступна спроба призначається не раніше, ніж через 10 календарних днів, котрі обраховуються починаючи з наступного дня після складання іспиту.

Інтервал запису на іспит складає не менше 10 днів. Тобто якщо запис здійснено, до прикладу, 1 квітня, то наступний запис можливо здійснити не раніше, ніж на 11 квітня. При спробі здійснити запис раніше 10 днів, на екрані виводиться повідомлення «За вказаними даними Заявника перевищено ліміт реєстрацій».

При цьому, у разі скасування такого запису з будь-яких причин – самостійно, автоскасування у зв’язку з неявкою або скасування адміністратором – таке 10-денне обмеження знімається та можливість повторної реєстрації на іспит поновлюється.

Як відбувається скасування запису

Скасування записів може бути здійснено трьома способами.

Самостійне скасування через онлайн-сервіс.

Якщо з якихось причин громадянин не може прибути в сервісний центр МВС для отримання послуги, йому потрібно скасувати свою онлайн-реєстрацію. Зробити це можна у системі Е-запис не пізніше, ніж за 2 години до часу отримання послуги, вказаного під час реєстрації.

Автоскасування у зв’язку із неявкою до робочого місця адміністратора.

У такому випадку запис скасовується системою автоматично.

Скасування адміністратором у разі встановлення обставин, що унеможливлюють надання послуг.

Наприклад, у разі, якщо громадянин звернувся для отримання послуги з неповним пакетом документів. Також у разі виявлення розбіжностей інформації, зазначеної у записі, з відомостями, які містяться в документах, у наданні послуги буде відмовлено, оскільки запис в чергу є індивідуальним.

У яких випадках система блокує можливість запису для отримання послуг

Фізична особа протягом місяця може здійснити 4 онлайн-записи для отримання послуг. Якщо суб’єкт звернення протягом поточного місяця 4 рази реєструвався та не з’являвся до робочого місця, за яким мала даватися послуга, подальша можливість здійснення реєстрації за допомогою онлайн-сервісу блокується.

Можливість здійснення онлайн-реєстрації поновлюється за умови особистого звернення клієнта до сервісного центру МВС, куди було здійснено останній запис онлайн.

Як працює система Е-запису під час повітряної тривоги

Під час оголошення сигналу «повітряна тривога» надання послуг (у тому числі – виклик до робочих місць) у сервісних центрах МВС автоматично призупиняється. Після оголошення сигналу відбою обслуговування продовжується з того запису, на якому зупинилися під час тривоги.

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