Электронная запись в сервисные центры МВД — какие ограничения действуют для украинцев

Новая система Е-записи вводит ограничения на количество регистраций, 10-дневный интервал для пересдачи экзаменов и автоматическую отмену за неявку.

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С 25 марта в Украине заработала новая электронная система Е-записи для посещения сервисных центров МВД. Теперь граждане могут получить услуги исключительно по предварительной онлайн-регистрации, которая доступна на 21 день вперед, но с определенными ограничениями. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Так, физические лица имеют право сделать до четырех записей в месяц, тогда как юридические – не более четырех записей в день.

Регистрация через терминал в системе Е-записи проходит в день обращения. Это означает, что человек приходит в сервисный центр МВД, регистрируется через терминал самообслуживания и в тот же день получает нужную услугу. Для физических лиц действует ограничение – не более 4 таких регистраций в месяц. Для юридических лиц разрешено максимум 6 регистраций в день.

Подчеркивается, что отмененные записи учитываются в общее количество записей, доступных на месяц для физических и на сутки – для юридических лиц.

В случае превышения количества записей на экране выводится сообщение «По указанным данным Заявителя превышен лимит регистраций».

Лимиты на количество доступных регистраций обнуляются системой автоматически: физическим лицам – с наступлением нового календарного месяца, юридическим лицам – с наступлением нового дня.

Кроме того, действуют ограничения по интервалу записей на услуги по сдаче экзаменов. Если гражданин не сдал теоретический или практический экзамен, следующая попытка назначается не ранее чем через десять календарных дней, которые отсчитываются начиная со следующего дня после сдачи экзамена.

Интервал записи на экзамен составляет не менее 10 дней. То есть, если запись осуществлена, например, 1 апреля, то следующую запись можно осуществить не ранее чем на 11 апреля. При попытке осуществить запись ранее 10 дней на экране выводится сообщение «По указанным данным Заявителя превышен лимит регистраций».

При этом, в случае отмены такой записи по любым причинам – самостоятельно, автоснятие в связи с неявкой или отмена администратором – это 10-дневное ограничение снимается, и возможность повторной регистрации на экзамен восстанавливается.

Как происходит отмена записи

Отмена записей может быть осуществлена тремя способами.

Самостоятельная отмена через онлайн-сервис.

Если по каким-то причинам гражданин не может прибыть в сервисный центр МВД для получения услуги, ему необходимо отменить свою онлайн-регистрацию. Сделать это можно в системе Е-записи не позднее чем за 2 часа до времени получения услуги, указанного при регистрации.

Автоснятие в связи с неявкой к рабочему месту администратора.

В таком случае запись отменяется системой автоматически.

Отмена администратором в случае установления обстоятельств, делающих невозможным предоставление услуг.

Например, в случае, если гражданин обратился для получения услуги с неполным пакетом документов. Также в случае выявления расхождений информации, указанной в записи, со сведениями, содержащимися в документах, в предоставлении услуги будет отказано, поскольку запись в очередь является индивидуальной.

В каких случаях система блокирует возможность записи для получения услуг

Физическое лицо в течение месяца может осуществить 4 онлайн-записи для получения услуг. Если субъект обращения в течение текущего месяца 4 раза регистрировался и не являлся к рабочему месту, за которым должна была предоставляться услуга, дальнейшая возможность осуществления регистрации с помощью онлайн-сервиса блокируется.

Возможность осуществления онлайн-регистрации восстанавливается при условии личного обращения клиента в сервисный центр МВД, куда была осуществлена последняя запись онлайн.

Как работает система Е-записи во время воздушной тревоги

Во время объявления сигнала «воздушная тревога» предоставление услуг (в том числе – вызов к рабочим местам) в сервисных центрах МВД автоматически приостанавливается. После объявления сигнала отбоя обслуживание продолжается с той записи, на которой остановились во время тревоги.

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