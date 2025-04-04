У Києві один з сервісних центрів МВС тимчасово змінив локацію

Сервісний центр МВС № 8042 з вулиці Мрії, 19 тимчасово переїхав на вулицю Перемоги, 20.

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З 1 квітня сервісний центр МВС № 8042 у Києві, що розташований за адресою: вул. Мрії, 19, тимчасово змінив локацію. Про це повідомив Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в м. Києві.

«Територіальний підрозділ обслуговуватиме громадян в одному приміщенні з сервісним центром МВС № 8041 на вул. Перемоги, 20.

Тимчасовий переїзд пов’язаний з ремонтними роботами у приміщенні територіального підрозділу», - сказано у повідомленні.

Наголошується, що сервісний центр МВС № 8042 надаватиме громадянам послуги. Зокрема:

видача національного посвідчення водія;

відновлення та обмін національного посвідчення водія;

видача міжнародного посвідчення водія;

приймання теоретичних та практичних іспитів.

Практичні іспити в кандидатів у водії прийматимуть за маршрутами сервісного центру МВС № 8041.

Реєстраційні записи, здійснені раніше в системі Е-запис для отримання послуг, залишаються чинними.

«Про терміни тимчасового об’єднання та точну дату завершення запланованих робіт, а також відкриття оновленого сервісного центру МВС № 8042 буде повідомлено додатково», - додали у МВС.

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