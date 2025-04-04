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В Киеве один из сервисных центров МВД временно сменил локацию

10:57, 4 апреля 2025
Сервисный центр МВД № 8042 с улицы Мрии, 19 временно переехал на улицу Победы, 20.
В Киеве один из сервисных центров МВД временно сменил локацию
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С 1 апреля сервисный центр МВД № 8042 в Киеве, который располагался по адресу: ул. Мрии, 19, временно сменил локацию. Об этом сообщил Региональный сервисный центр ГСЦ МВД в г. Киеве.

«Территориальное подразделение будет обслуживать граждан в одном помещении с сервисным центром МВД № 8041 на ул. Победы, 20.

Временный переезд связан с ремонтными работами в помещении территориального подразделения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сервисный центр МВД № 8042 будет предоставлять гражданам услуги. В частности:

  • выдача национального водительского удостоверения;
  • восстановление и обмен национального водительского удостоверения;
  • выдача международного водительского удостоверения;
  • прием теоретических и практических экзаменов.

Практические экзамены у кандидатов в водители будут приниматься по маршрутам сервисного центра МВД № 8041.

Регистрационные записи, ранее сделанные в системе Е-запис для получения услуг, остаются действительными.

«О сроках временного объединения и точной дате завершения запланированных работ, а также об открытии обновленного сервисного центра МВД № 8042 будет сообщено дополнительно», — добавили в МВД.

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МВД сервисный центр МВД

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