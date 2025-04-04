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Ушла из жизни судья Верховного Суда в отставке Лариса Мороз

10:58, 4 апреля 2025
В 2017–2023 годах Лариса Мороз занимала должность судьи Верховного Суда в Кассационном административном суде.
Ушла из жизни судья Верховного Суда в отставке Лариса Мороз
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3 апреля 2025 года ушла из жизни судья Верховного Суда в Кассационном административном суде в 2017–2023 годах Мороз Лариса Леонтьевна.

О печальной новости сообщили в Верховном Суде.

В 1995 году Лариса Леонтьевна окончила Украинскую государственную юридическую академию (ныне – Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого) по специальности «Правоведение».

В течение 1988–1995 годов она работала следователем отдела внутренних дел, старшим инспектором отдела виз и регистраций, старшим инспектором по паспортной работе и визам и регистрации отдела внутренних дел Кировского райисполкома г. Кировограда, а в 1995–1996 годах – старшим инспектором по паспортной работе отделения паспортной, регистрационной и миграционной работы Кировского РУВД Кировоградского МУ УМВД Украины в Кировоградской области.

В 1996–2003 годах Лариса Мороз занимала должность судьи Кировского районного суда г. Кировограда.

В течение 2003–2009 годов была судей Апелляционного суда г. Киева, а в 2009–2017 годах – судьей Высшего административного суда Украины.

В ноябре 2017 года была назначена на должность судьи Верховного Суда в Кассационном административном суде.

8 июня 2023 года Высший совет правосудия уволил с должности судью Верховного Суда в Кассационном административном суде Ларису Мороз в связи с подачей заявления об отставке.

Редакция издания выражает глубокие соболезнования коллегам, близким и семье Ларисы Мороз.

судья

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