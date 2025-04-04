Пішла із життя суддя Верховного Суду у відставці Лариса Мороз

У 2017–2023 роках Лариса Мороз займала посаду судді Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді.

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3 квітня 2025 року пішла із життя суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді у 2017–2023 роках Мороз Лариса Леонтіївна.

Про сумну звістку повідомили у Верховному Суді.

У 1995 році Лариса Леонтіївна закінчила Українську державну юридичну академію (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) за спеціальністю «Правознавство».

Упродовж 1988–1995 років вона працювала слідчим відділу внутрішніх справ, старшим інспектором відділу віз та реєстрацій, старшим інспектором з паспортної роботи та віз і реєстрацій відділу внутрішніх справ Кіровського райвиконкому м. Кіровограда, а в 1995–1996 роках – старшим інспектором по паспортній роботі відділення паспортної, реєстраційної та міграційної роботи Кіровського РВ Кіровоградського МУ УМВС України в Кіровоградській області.

У 1996–2003 роках Лариса Мороз обіймала посаду судді Кіровського районного суду м. Кіровограда.

Протягом 2003–2009 років була суддею Апеляційного суду м. Києва, а впродовж 2009–2017 років – суддею Вищого адміністративного суду України.

У листопаді 2017 року призначена на посаду судді Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді.

8 червня 2023 року Вища рада правосуддя звільнила з посади судді Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді Ларису Мороз у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Редакція видання висловлює глибокі співчуття колегам, близьким та родині Лариси Мороз.