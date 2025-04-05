На Хмельниччині навчальний заклад переплатив 650 тисяч гривень за електроенергію

Енергопостачальник шляхом підписання додаткових угод безпідставно збільшив ціну за електроенергію.

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Господарський суд Хмельницької області задовольнив позов прокуратури та визнав недійсними додаткові угоди до договору між енергопостачальним підприємством і одним із місцевих вищих навчальних закладів.

Як встановили прокурори, у 2021 році між сторонами було укладено договір на постачання електроенергії, проте вже під час його дії постачальник безпідставно підписав додаткові угоди, якими суттєво збільшив вартість електроенергії. У результаті навчальний заклад сплатив надмірну суму бюджетних коштів — 656 тисяч гривень.

Суд визнав такі дії протиправними та ухвалив рішення про повернення вказаних коштів до державного бюджету на користь Міністерства освіти.

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