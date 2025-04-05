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18-річний киянин з другом намагалися перейти до Румунії, але зголодніли й викликали допомогу

19:47, 5 квітня 2025
Хлопці самостійно спланували маршрут і вирушили в мандрівку, однак вони були абсолютно непідготовлені: без спорядження, без запасів їжі та води.
18-річний киянин з другом намагалися перейти до Румунії, але зголодніли й викликали допомогу
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18-річний киянин з другом намагалися перейти до Румунії, але викликали допомогу, бо у них закінчилася їжа. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Інформацію про людей, які втратили орієнтир і потребують допомоги у високогір’ї, прикордонники отримали від чергового телефонної «гарячої лінії» Держприкордонслужби. Зателефонувала жінка, яка повідомила, що двоє її знайомих заблукали в горах.

На пошуки негайно вирушила група реагування від відділу «Ділове» Мукачівського загону. Операція тривала майже п’ять годин, і лише близько третьої години ночі «туристів» вдалося знайти.

23-річний житель Кривого Рогу та його 18-річний товариш із Києва розповіли, що самостійно спланували маршрут і вирушили в далеку мандрівку.

Однак вони були абсолютно непідготовлені: без спорядження, без запасів їжі та води. Коли закінчилися продукти, які вони взяли для перекусу, вирішили кликати на допомогу.

На чоловіків склали адміністративні протоколи за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

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прикордонники Державна прикордонна служба перетин кордону

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