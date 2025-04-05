18-летний киевлянин с другом пытались перейти в Румынию, но проголодались и вызвали помощь

18-летний киевлянин вместе с другом пытались перейти в Румынию, но вызвали помощь, когда у них закончилась еда. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Информацию о людях, которые потеряли ориентир и нуждаются в помощи в высокогорье, пограничники получили от дежурного по телефонной «горячей линии» Госпогранслужбы. Позвонила женщина, которая сообщила, что двое её знакомых заблудились в горах.

На поиски сразу выдвинулась группа реагирования от отдела «Диловое» Мукачевского отряда. Операция длилась почти пять часов, и только около трёх часов ночи «туристов» удалось найти.

23-летний житель Кривого Рога и его 18-летний товарищ из Киева рассказали, что самостоятельно спланировали маршрут и отправились в дальнее путешествие.

Однако они оказались совершенно не подготовлены: без снаряжения, без запасов еды и воды. Когда закончились продукты, которые они взяли «перекусить», решили звать на помощь.

На мужчин составлены административные протоколы по ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».