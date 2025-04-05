В Тернопольской области молодой человек занимался сбытом психотропов — как его наказали

Мужчина заказал через Telegram и получил в почтамате 195 пакетиков с психотропным веществом

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В Тернопольской области 20-летнего молодого человека судили за сбыт психотропных веществ, сообщает областная прокуратура.

Парень получил наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья.

Установлено, что через Telegram-канал он сделал заказ, а в январе этого года приехал в Каменец-Подольский, чтобы забрать его из почтомата. В посылке было 195 зип-пакетиков с особо опасным психотропным веществом – PVP.

В тот же день во время разложения запрещенных веществ его задержали правоохранители.

Из изъятого у него мобильного телефона стало известно, что до задержания парень сумел разложить и спрятать уже полсотни закладок, которые сотрудники полиции с помощью имеющихся фотографий нашли и изъяли.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке. Молодой человек находится под стражей.

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