Плательщик налога на прибыль стал неприбыльным в середине года: налоговая объяснила нюансы отчетности

Налоговики разъяснили, как в течение года отчитываться плательщику налога на прибыль, включенному в Реестр неприбыльных организаций.

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Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками объясняет, как в течение года отчитываться налогоплательщику налога на прибыль, включенному в Реестр неприбыльных организаций.

Отмечается, что налогоплательщик обязан подавать в контролирующие органы налоговые декларации, отчетность и другие документы, касающиеся исчисления и уплаты налогов.

Яку звітність подає неприбуткова організація?

Неприбуткові організації, які відповідають вимогам п. 133.4 ПКУ, подають:

звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації;

річну фінансову звітність.

Ці документи подаються за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що відповідає за фінансову політику (абзац дев’ятий п. 46.2 ПКУ).

Коли підприємство отримує статус неприбуткової організації?

Юридичні особи, які подали документи для включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій:

вважаються неприбутковими з дня державної реєстрації (якщо документи подано вчасно та організацію внесено до Реєстру).

якщо подають документи після змін у відомостях про юридичну особу, то набувають статусу з дня державної реєстрації змін (пп. 133.4.1 ПКУ).

Податкова звітність при переході на статус неприбуткової організації

Якщо платник податку на прибуток підприємств протягом податкового року включений до Реєстру неприбуткових організацій, то він подає:

податкову декларацію з податку на прибуток – відображає податковий облік за період застосування загальних правил оподаткування;

звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації – за період перебування в Реєстрі (з дня внесення до Реєстру до 31 грудня звітного року);

фінансову звітність;

звітність при втраті статусу неприбуткової організації.

Якщо організація порушила вимоги п. 133.4 ПКУ, то вона:

виключається з Реєстру неприбуткових установ;

вважається платником податку на прибуток з першого дня місяця, наступного за місяцем порушення.

У такому випадку організація має подати:

звіт про використання доходів за період з початку року до місяця порушення,

суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток (виходячи із суми нецільового використання активів).

З наступного місяця після порушення і до кінця року організація повинна:

щокварталу подавати Декларацію з податку на прибуток (з наростаючим підсумком);

сплачувати податок у строки для квартального періоду;

подавати фінансову звітність у порядку, встановленому для платників податку на прибуток.

З наступного податкового року організація звітує як звичайний платник податку на прибуток відповідно до розділу III ПКУ.

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