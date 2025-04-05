Плательщик налога на прибыль стал неприбыльным в середине года: налоговая объяснила нюансы отчетности

Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками объясняет, как в течение года отчитываться налогоплательщику налога на прибыль, включенному в Реестр неприбыльных организаций.
Отмечается, что налогоплательщик обязан подавать в контролирующие органы налоговые декларации, отчетность и другие документы, касающиеся исчисления и уплаты налогов.
Яку звітність подає неприбуткова організація?
Неприбуткові організації, які відповідають вимогам п. 133.4 ПКУ, подають:
Ці документи подаються за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що відповідає за фінансову політику (абзац дев’ятий п. 46.2 ПКУ).
Коли підприємство отримує статус неприбуткової організації?
Юридичні особи, які подали документи для включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій:
Податкова звітність при переході на статус неприбуткової організації
Якщо платник податку на прибуток підприємств протягом податкового року включений до Реєстру неприбуткових організацій, то він подає:
Якщо організація порушила вимоги п. 133.4 ПКУ, то вона:
У такому випадку організація має подати:
З наступного місяця після порушення і до кінця року організація повинна:
З наступного податкового року організація звітує як звичайний платник податку на прибуток відповідно до розділу III ПКУ.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.