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Верховный Суд заявил о невозможности отчуждения многолетних насаждений отдельно от земельного участка

17:41, 5 апреля 2025
Многолетние насаждения не могут рассматриваться как отдельный объект права собственности без земельного участка, на котором они расположены.
Верховный Суд заявил о невозможности отчуждения многолетних насаждений отдельно от земельного участка
Источник фото: Freepik
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Многолетние насаждения не могут рассматриваться как отдельный объект права собственности без земельного участка, на котором они расположены, поскольку являются составной частью этого земельного участка. Об этом сообщает Верховный Суд.

В соответствии с ч. 3 ст. 373 Гражданского кодекса Украины и ч. 2 ст. 79 Земельного кодекса Украины сад (многолетние насаждения) не могут быть предметом купли-продажи отдельно от земельного участка, что указывает на ничтожность договоров купли-продажи сада.

Детали дела

В 2011 году на товарной бирже был заключен биржевой контракт, предметом которого был фруктовый сад, по условиям предварительного договора в аренду передается земельный участок, на котором размещены эти многолетние насаждения (сад).

В 2020 году на Правобережной товарной бирже между продавцом и ФЛП был заключен договор купли-продажи фруктового сада, расположенного на спорном земельном участке.

В последующем, в 2021 году, было зарегистрировано право собственности на спорный земельный участок, а решением сельского совета было дано согласие на разделение спорного земельного участка и разработку проектов землеустройства по отводу земельного участка в собственность граждан из земель коммунальной собственности.

ФЛП, считая, что решение сельского совета нарушает его права на земельный участок, подал иск, основанный на том, что фруктовый сад, расположенный на земельном участке, принадлежит истцу на праве собственности, и поэтому он считает решение сельского совета по этому земельному участку незаконным.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, ссылаясь на принцип единства земельного участка и многолетних насаждений, находящихся на нем.

Постановлением апелляционного хозяйственного суда было отменено решение суда первой инстанции и отказано в удовлетворении иска, признав договор купли-продажи сада ничтожным.

ОЦЕНКА СУДА:

КХС ВС отметил, что на дату заключения договора купли-продажи от 28.03.2011 земельный участок, на котором находился фруктовый сад, еще не был зарегистрирован, а на дату заключения истцом договора купли-продажи от 28.12.2020 собственником земельного участка была государство.

Продавец фруктового сада прав на землю под ним не оформил, и потому вместе с многолетними насаждениями не мог продать соответствующий земельный участок по любому из договоров купли-продажи. Многолетние насаждения — это разновидность сельскохозяйственных угодий, которые относятся к землям сельскохозяйственного назначения.

Право собственности на земельный участок распространяется, в частности, на поверхностный (почвенный) слой в пределах этого участка и многолетние насаждения, которые на нем находятся (ч. 3 ст. 373 Гражданского кодекса Украины и ч. 2 ст. 79 Земельного кодекса Украины).

Коллегия судей отметила, что ВС неоднократно указывал, что многолетние насаждения не могут рассматриваться как отдельный объект права собственности без земельного участка, на котором они расположены, поскольку являются составной частью этого земельного участка.

В то же время КХС ВС сделал вывод, что фруктовый сад (многолетние насаждения) не мог быть предметом купли-продажи отдельно от земельного участка, что указывает на ничтожность не только второго договора купли-продажи сада ФЛП от 28.12.2020, но и первого биржевого контракта от 28.03.2011. Ничтожный договор не порождает тех прав и обязанностей, наступление которых желали стороны, и признание такого договора недействительным судом не требуется.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы она была удовлетворена частично, постановление суда апелляционной инстанции изменено в мотивировочной части в редакции этой постановления, в остальной части решение суда оставлено без изменений.

Текст постановления КХС ВС от 29.01.2025 в деле № 904/8306/21 по ссылке.

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