Верховний Суд заявив про неможливість відчуження багаторічних насаджень окремо від земельної ділянки

Багаторічні насадження не можуть розглядатися як окремий об'єкт права власності без земельної ділянки, на якій вони розташовані.

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Багаторічні насадження не можуть розглядатися як окремий об'єкт права власності без земельної ділянки, на якій вони розташовані, оскільки є складовою частиною цієї земельної ділянки. Про це пише Верховний Суд.

У відповідності до ч. 3 ст. 373 ЦК України та ч. 2 ст. 79 ЗК України сад (багаторічні насадження) не можуть бути предметом купівлі-продажу окремо від земельної ділянки, що вказує на нікчемність договорів купівлі-продажу саду.

Деталі справи

У 2011 році на товарній біржі був укладений біржовий контракт, предметом якого був фруктовий сад, за умовами попереднього договору в оренду передається земельна ділянка на якій розміщені ці багаторічні насадження (сад).

У 2020 році на Правобережній товарній біржі між продавцем та ФОП був укладений договір купівлі-продажу фруктового саду, розташованій на спірній земельній ділянці.

В подальшому у 2021 році було зареєстровано право власності на спірну земельну ділянку, а рішенням сільської ради було надано згоду на поділ спірної земельної ділянки та розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам із земель комунальної власності.

ФОП вважаючи, що рішення сільської ради, порушували його права на земельну ділянку. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що фруктовий сад, який розташований на земельній ділянці належить позивачу на праві власності, а тому рішення сільської ради стосовно цієї земельної ділянки він вважає незаконними.

Суду першої інстанції позов задовольнив, посилаючись на принцип єдності земельної ділянки та багаторічних насаджень, які на ній знаходяться.

Постановою апеляційного господарського суду скасовано рішення суду першої інстанції та відмовлено в задоволенні позову, визнавши нікчемним договір купівліпродажу саду.

ОЦІНКА СУДУ:

КГС ВС зазначив, що станом на дату укладення договору купівлі-продажу від 28.03.2011 земельна ділянка, на якій знаходився фруктовий сад, ще не була зареєстрована, а станом на дату укладення позивачем договору купівлі-продажу від 28.12.2020 власником земельної ділянки була держава.

Продавець фруктового саду прав на землю під ним не оформлював, а тому разом із багаторічними насадженнями не міг продати відповідну земельну ділянку за жодним із договорів купівлі-продажу. Багаторічні насадження – це різновид сільськогосподарських угідь, що відносяться до земель сільськогосподарського призначення.

Право власності на земельну ділянку поширюється, зокрема, на поверхневий (ґрунтовий) шар у межах цієї ділянки та багаторічні насадження, які на ній знаходяться (ч. 3 ст. 373 ЦК України та ч.2 ст. 79 ЗК України).

Колегія суддів зазначила, що ВС неодноразово зазначав, що багаторічні насадження не можуть розглядатися як окремий об'єкт права власності без земельної ділянки, на якій вони розташовані, оскільки є складовою частиною цієї земельної ділянки.

Водночас, КГС ВС виснував, що фруктовий сад (багаторічні насадження) не міг бути предметом купівлі-продажу окремо від земельної ділянки, що вказує на нікчемність не тільки другого договору купівлі-продажу саду ФОП від 28.12.2020, але також і першого біржового контракту від 28.03.2011. Нікчемний договір не породжує тих прав і обов'язків, настання яких бажали сторони, і визнання такого договору недійсним судом не вимагається.

За результат розгляду касаційну скаргу задоволено частково, постанову суду апеляційної інстанції змінено в мотивувальній частині в редакції цієї постанови, в решті рішення суду залишено без змін.

Текст постанови КГС ВС від 29.01.2025 у справі № 904/8306/21 за посиланням.

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