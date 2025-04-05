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В Одесі чоловік зі зброєю прийшов до ТЦК «рятувати» сина

16:47, 5 квітня 2025
Чоловіка з рушницею виявили біля ТЦК в Одесі.
В Одесі чоловік зі зброєю прийшов до ТЦК «рятувати» сина
Джерело фото: Ukrainian Military
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В Одесі на вулиці Заньковецької правоохоронці виявили чоловіка з гладкоствольною рушницею поблизу територіального центру комплектування.  Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

Під час перевірки з’ясувалося, що зброя зареєстрована, однак чоловік порушив правила її носіння. Поліцейські склали на нього два адміністративні протоколи — за дрібне хуліганство та порушення правил поводження зі зброєю.

Рушницю вилучили, наразі розглядається питання про анулювання дозволу на її зберігання.

За попередніми даними, чоловік прийшов до ТЦК зі зброєю, намагаючись звільнити свого сина, якого нібито затримали співробітники ТЦК.

Нагадаємо, що на Одещині чоловік знепритомнив під час конфлікту з ТЦК. 

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Одеса ТЦК

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