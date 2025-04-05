У Вінниці метеорологи зафіксували незвичне природнє явище – що сталося

У Вінниці спостерігали низовий туман.

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Наприкінці робочого тижня, а саме вранці 4 квітня, у Вінниці зафіксували низовий туман – це явище особливої краси.

Як розповіли у Вінницькому обласному центрі з гідрометеорології, низовий туман – це туман, що стелиться шаром, який не перевищує 2 м над землею і 10 м над морем в основному над низинами і водною поверхнею (річки, озера, лук тощо).

Він виникає, як правило, в ясну погоду вночі і розсіюється зі сходом сонця.

«Його білі хвилі ніби повільно ковзають поверхнею. Світанок розсіює м’яке світло, яке створює враження, ніби час застиг на місці, а свіже повітря наповнене прохолодою та таємничістю», - кажуть метеорологи.

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