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В Виннице метеорологи зафиксировали необычное природное явление – что произошло

21:50, 5 апреля 2025
В Виннице наблюдали низовой туман.
В Виннице метеорологи зафиксировали необычное природное явление – что произошло
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В конце рабочей недели, а именно утром 4 апреля, в Виннице зафиксировали низовой туман – это явление особой красоты.

Как рассказали в Винницком областном центре гидрометеорологии, низовой туман – это туман, который стелется слоем, не превышающим 2 м над землей и 10 м над морем, в основном над низинами и водной поверхностью (реки, озера, луга и т.д.).

Он возникает, как правило, в ясную погоду ночью и рассеивается с восходом солнца.

«Его белые волны будто медленно скользят по поверхности. Рассвет рассекает мягкий свет, который создает впечатление, что время застыло на месте, а свежий воздух наполнен прохладой и таинственностью», — говорят метеорологи.

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Винница

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