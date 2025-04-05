В Виннице метеорологи зафиксировали необычное природное явление – что произошло

В Виннице наблюдали низовой туман.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В конце рабочей недели, а именно утром 4 апреля, в Виннице зафиксировали низовой туман – это явление особой красоты.

Как рассказали в Винницком областном центре гидрометеорологии, низовой туман – это туман, который стелется слоем, не превышающим 2 м над землей и 10 м над морем, в основном над низинами и водной поверхностью (реки, озера, луга и т.д.).

Он возникает, как правило, в ясную погоду ночью и рассеивается с восходом солнца.

«Его белые волны будто медленно скользят по поверхности. Рассвет рассекает мягкий свет, который создает впечатление, что время застыло на месте, а свежий воздух наполнен прохладой и таинственностью», — говорят метеорологи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.