Пенсії в Україні — хто може вийти на заслужений відпочинок у 50 років

Деякі жінки в Україні можуть вийти на пенсію у 50 років.

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Достроковий вихід на пенсію в Україні можливий для окремих категорій, зокрема для жінок, яким виповнилося 50 років і які мають мінімум 15 років трудового стажу — за наявності передбачених законодавством підстав.

Зокрема, багатодітним матерям передбачена надбавка до пенсії, яка становить від 35% до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, залежно від кількості дітей. Це передбачено Законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".



Так, жінки, які народили п’ятьох або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років і за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Достроково може вийти на пенсію не лише багатодітна мама, а й багатодітний тато.

На вибір матері або у разі її відсутності, якщо виховання п’ятьох або більше дітей здійснювалося батьком, батькові призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років.

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