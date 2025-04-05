Київ та область накриє гроза з утриманням до кінця дня

Киян попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

Джерело фото: Getty Images

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Найближим часом з утриманням до кінця дня у суботу 5 квітня в Києві та області очікується гроза – I рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не чіпати металеві вхідні двері, уникати перебування поблизу дерев, особливо тополь, не паркувати автотранспорт поруч із деревами.

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