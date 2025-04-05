Киев и область накроет гроза с удержанием до конца дня

Киевлян предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

Источник фото: Getty Images

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В ближайшие время с сохранением до конца дня в субботу, 5 апреля, в Киеве и области ожидается гроза — I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не трогать металлические входные двери, избегать нахождения рядом с деревьями, особенно тополями, не парковать автотранспорт рядом с деревьями.

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