Прежде чем обсуждать отправку войск в Украину, нужно завершить войну – президент Финляндии Стубб

По его словам, обсуждение участия иностранных войск должно происходить только после усилий, направленных на прекращение войны.

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Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что прежде чем обсуждать возможность отправки военных из западных стран в Украину, международное сообщество должно сосредоточиться на достижении завершения войны. Об этом он сказал в интервью Die Welt.

По словам Стубба, дискуссия о возможном вводе войск превратилась скорее в символическую и утратила связь с реальными приоритетами.

«Существует много других способов продолжать поддержку Украины. Наземные войска сейчас не входят в нашу повестку дня», — подчеркнул президент.

Он также выразил убеждённость, что обсуждение участия иностранных войск должно происходить только после усилий, направленных на прекращение войны.

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