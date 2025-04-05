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Перш ніж обговорювати відправку військ в Україну, потрібно завершити війну — пезидент Фінляндії Стубб

14:58, 5 квітня 2025
За його словами, обговорення участі іноземних військ має відбуватися лише після зусиль, спрямованих на припинення війни.
Перш ніж обговорювати відправку військ в Україну, потрібно завершити війну — пезидент Фінляндії Стубб
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Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що перш ніж обговорювати можливість відправки військових із західних країн в Україну, міжнародна спільнота повинна зосередитися на досягненні завершення війни. Про це він сказав в інтерв’ю Die Welt.

За словами Стубба, дискусія про можливе введення військ перетворилася на радше символічну, яка втратила зв’язок з реальними пріоритетами.

«Є багато інших способів продовжувати підтримку України. Наземні війська зараз не є частиною нашого порядку денного», — наголосив президент.

Він також висловив переконання, що обговорення участі іноземних військ має відбуватися лише після зусиль, спрямованих на припинення війни.

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