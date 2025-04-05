В Одессе мужчина с оружием пришел в ТЦК «спасать» сына

Мужчину с ружьем обнаружили возле ТЦК в Одессе.

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В Одессе на улице Заньковецкой правоохранители обнаружили мужчину с гладкоствольным ружьем вблизи территориального центра комплектования. Об этом сообщает местное издание "Думская".

В ходе проверки выяснилось, что оружие зарегистрировано, однако мужчина нарушил правила его ношения. Полицейские составили два административных протокола — за мелкое хулиганство и нарушение правил обращения с оружием. Ружье изъяли, сейчас рассматривается вопрос об аннулировании разрешения на его хранение.

По предварительным данным, мужчина пришел в ТЦК с оружием, пытаясь уволить своего сына, которого якобы задержали сотрудники ТЦК.

Напомним, что в Одесской области мужчина потерял сознание во время конфликта с ТЦК.

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