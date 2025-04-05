Платник податку на прибуток став неприбутківцем посеред року: податкова пояснила нюанси звітування

Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків пояснює, як протягом року звітувати платнику податку на прибуток, включеному до Реєстру неприбуткових організацій.
Зазначається, що платник податків зобов’язаний подавати до контролюючих органів податкові декларації, звітність та інші документи, що стосуються обчислення та сплати податків.
Яку звітність подає неприбуткова організація?
Неприбуткові організації, які відповідають вимогам п. 133.4 ПКУ, подають:
Ці документи подаються за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що відповідає за фінансову політику (абзац дев’ятий п. 46.2 ПКУ).
Коли підприємство отримує статус неприбуткової організації?
Юридичні особи, які подали документи для включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій:
Податкова звітність при переході на статус неприбуткової організації
Якщо платник податку на прибуток підприємств протягом податкового року включений до Реєстру неприбуткових організацій, то він подає:
Якщо організація порушила вимоги п. 133.4 ПКУ, то вона:
У такому випадку організація має подати:
З наступного місяця після порушення і до кінця року організація повинна:
З наступного податкового року організація звітує як звичайний платник податку на прибуток відповідно до розділу III ПКУ.
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