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На Тернопільщині молодик займався збутом психотропів — як його покарали

22:29, 5 квітня 2025
Чоловік замовив через Telegram та отримав у поштоматі 195 пакетиків з психотропною речовиною.
На Тернопільщині молодик займався збутом психотропів — як його покарали
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На Тернопільщині 20-річного молодика судили за збут психотропних речовин, повідомляє обласна прокуратура. 

Хлопець отримав покаранення у вигляді 9 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, крім житла.

З’ясовано, що через Telegram-канал він зробив замовлення, а в січні цього року приїхав до Кам’янця-Подільського, щоб забрати його з поштомату. У посилці було 195 зіп-пакетиків з особливо небезпечною психотропною речовиною – PVP.

В той же день, під час розкладання заборонених речовин, його затримали правоохоронці.

Із вилученого в нього мобільного телефону стало відомо, що до затримання хлопець зумів розкласти та заховати вже півсотні закладок, які працівники поліції за допомогою наявних фотознімків відшукали та вилучили.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку. Молодик перебуває під вартою.

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