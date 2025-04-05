В Хмельницкой области учебное заведение переплатило 650 тысяч гривен за электроэнергию

Хозяйственный суд Хмельницкой области удовлетворил иск прокуратуры и признал недействительными дополнительные соглашения к договору между энергоснабжающим предприятием и одним из местных вузов.
Как установили прокуроры, в 2021 году между сторонами был заключен договор на поставку электроэнергии, однако уже во время его действия поставщик безосновательно подписал дополнительные соглашения, по которым существенно увеличил стоимость электроэнергии. В результате учебное заведение уплатило чрезмерную сумму бюджетных средств - 656 тысяч гривен.
Суд признал такие действия противоправными и принял решение о возврате указанных средств в государственный бюджет в пользу Министерства образования.
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