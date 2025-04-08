У Києві вивільнили дівчину, яка застрягла у дивані – фото

Дівчина затиснула палець у підйомному механізмі дивана й самотужки не могла вивільнити руку з металевої пастки.

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Уночі рятувальники КАРС «Київська служба порятунку» допомогли дівчині, яка затиснула палець у підйомному механізмі дивана й вивільнити руку з металевої пастки самотужки не могла. Інцидент стався з 3 на 4 квітня у Святошинському районі.

Як зазначають у КАРС, палець за дві години, які дівчина намагалася самотужки врятуватися, встиг набрякнути і посиніти.

За допомогою спецінструмента 4 рятувальники КАРС розтиснули металевий механізм і вивільнили дівчину.

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