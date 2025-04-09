На Дніпропетровщині судитимуть працівників ВЛК, які торгували довідками

Працівники ВЛК оформлювали документи військовозобов’язаним, в яких зазначали фіктивні захворювання.

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На Дніпропетровщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох посадовців військово-лікарської комісії.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, лікар-невропатолог та секретар ВЛК організували «схему» вимагання грошей із чоловіків призовного віку. Вони оформлювали документи військовозобов’язаним, в яких зазначали фіктивні захворювання, що ставало підставою для проходження служби за мобілізацією виключно в тилових підрозділах або в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Припинили їх злочинну діяльність на робочому місті після того, як вони отримали 800 та 200 доларів США неправомірної вигоди.

Працівникам ВЛК інкримінують одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за попередньою змовою групою осіб ( ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

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