В Днепропетровской области будут судить работников ВВК, которые продавали справки

Работники ВВК оформляли документы для военнообязанных, в которых указывали фиктивные заболевания.

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В Днепропетровской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении двух должностных лиц военно-врачебной комиссии.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, врач-невропатолог и секретарь ВВК организовали «схему» вымогательства денег у мужчин призывного возраста. Они оформляли документы военнообязанным, в которых указывали фиктивные заболевания, что становилось основанием для прохождения службы по мобилизации исключительно в тыловых подразделениях или в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Их преступную деятельность прекратили на рабочем месте после того, как они получили 800 и 200 долларов США неправомерной выгоды.

Работникам ВВК инкриминируется получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, по предварительному сговору группы лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

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