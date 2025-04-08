В Верховной Раде инициируют отмену оплаты коммунальных услуг за разрушенное жилье

Из-за отсутствия четкого законодательного урегулирования владельцам поврежденного или уничтоженного имущества продолжают начислять коммуналку.

Источник фото: Валентина Полищук / 24 канал

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект 13155 об отмене оплаты жилищно-коммунальных услуг за уничтоженное или поврежденное жилье.

По словам народного депутата и члена ТСК по вопросам защиты прав ВПО и других лиц Сергея Козыря, в результате войны многие квартиры, дома и жилые помещения полностью разрушены или повреждены до состояния, что делает невозможным проживание людей, поэтому оплачивать их содержание означает оплачивать услуги, которые фактически не предоставляются.

Он объяснил, что из-за отсутствия четкого законодательного регулирования отдельные управляющие, главы правлений ЖСК и ОСМД продолжают начислять плату за жилищные услуги собственникам/совладельцам уничтоженного или поврежденного имущества. Законопроект должен решить этот вопрос.

«Принятие законопроекта № 13155 обеспечит право граждан на освобождение от оплаты за услуги по управлению многоквартирным домом в случае его повреждения или разрушения, что частично привело к невозможности его дальнейшей эксплуатации, до полного восстановления дома», — сообщил депутат.

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