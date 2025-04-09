В Киеве мужчина сжег Mercedez стоимостью 6,7 млн грн — поджигателем оказался водитель владелицы авто

В столице по подозрению в поджоге автомобиля стоимостью более 6,7 млн гривен задержан водитель владелицы машины.

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В Киеве правоохранители задержали и сообщили о подозрении 29-летнему жителю столицы, который на парковке по улице Джона Маккейна сжег автомобиль марки Mercedes-Benz GLS-580 2023 года выпуска.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, мужчина работал водителем в семье, которая пользовалась этим автомобилем. В тот день он обллил машину легковоспламеняющимся веществом и поджег.

«О мотивах своих действий подозреваемый говорить отказывается. Своими действиями он причинил владельцам машины ущерб на сумму почти 6,7 млн гривен», — заявили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что теперь злоумышленнику угрожает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

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