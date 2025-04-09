У Києві чоловік спалив Mercedez вартістю 6,7 млн грн — палієм виявився водій власниці авто

У столиці за підозрою у підпалі автомобіля вартістю понад 6,7 млн гривень затримали водія власниці машини.

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У Києві правоохоронці затримали та повідомили про підозру 29-річному мешканцю столиці, який в паркінгу по вул. Джона Маккейна спалив автомобіль марки Mercedes-Benz GLS-580 2023 року випуску.

Як повідомила Київська міська прокуратура, чоловік працював водієм у родини, що користувалася цим автомобілем. Того дня він облив машину легкозаймистою речовиною та підпалив.

«Про мотиви своїх дій підозрюваний говорити відмовляється. Своїми діями він завдав власникам машини збитки на суму майже 6,7 млн гривень», - заявили у прокуратурі.

У відомстві додали, що тепер зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

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