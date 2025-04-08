Практика судов
  1. В Украине

В МВД пояснили, как получить паспортные документы за границей мужчинам 18-60 лет

20:20, 8 апреля 2025
В каком случае мужчины за границей могут получить отказ в оформлении паспорта.
В МВД пояснили, как получить паспортные документы за границей мужчинам 18-60 лет
Источник фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Для того, чтобы получить паспортные документы за границей мужчинам 18-60 лет, необходимо обратиться в отделение центра ГП «Документ». Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

В частности, в МВД подчеркнули, что физически предъявлять военный учетный документ или Резерв+ не требуется.

«Процесс проверки статуса военного учета в реестре осуществляют сотрудники центра. В случае отсутствия записи в реестре, она будет внесена автоматически», — отметили в ведомстве.

Вместе с тем в МВД обращают внимание, что в случае если военные учетные документы недействительны, сотрудник ГП «Документ» информирует об отказе в оформлении паспорта. В таком случае необходимо обратиться в Министерство обороны.

Ранее стало известно, что военнообязанных мужчин за границей ТЦК смогут ставить на военный учет дистанционно – Кабмин опубликовал новый порядок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин отменил разрешение на специальное использование природных ресурсов в части пользования полезными ископаемыми и технологические карты относительно лесоводческих требований

Правительство отменило согласование технологических карт относительно лесоводческих требований, которые в соответствии с Правилами рубок главного пользования в горных лесах Карпат согласовываются с территориальными органами Гослесагентства

В конкурсе на директора Бюро экономической безопасности остается 16 кандидатов, из которых почти половина – сотрудники НАБУ

Следующий этап оценки 16 кандидатов на директора БЭБ состоится 16 апреля

Мужчины за границей, которые не состояли на военном учете, смогут оформить паспорт, а тем, в отношении которых неверно внесены данные в Реестр «Оберег», придется обращаться в ТЦК

Судя по правовому регулированию Кабмина, на практике получится так, что мужчины, о которых в ТЦК нет никаких данных, смогут оформить паспорт за границей, а мужчины, в отношении которых в свое время данные были неверно перенесены в Реестр «Оберег», не смогут, и им придется физически обращаться в ТЦК.

Кабмин согласовал законопроект о проверке деклараций добропорядочности судей ВАКС и Верховного Суда

Предусмотрено, что ВККС совместно с Общественным советом добропорядочности проверят декларации добропорядочности и родственных связей судей высших специализированных судов и Верховного Суда.

Временно руководить Бюро экономической безопасности будет Максим Кутерга

Кабмин возложил обязанности руководителя БЭБ на заместителя директора Бюро Максима Кутергу.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Степан Дзеньдзюра
    Степан Дзеньдзюра
    суддя Франківського районного суду м. Львова