В МВД пояснили, как получить паспортные документы за границей мужчинам 18-60 лет

В каком случае мужчины за границей могут получить отказ в оформлении паспорта.

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Для того, чтобы получить паспортные документы за границей мужчинам 18-60 лет, необходимо обратиться в отделение центра ГП «Документ». Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

В частности, в МВД подчеркнули, что физически предъявлять военный учетный документ или Резерв+ не требуется.

«Процесс проверки статуса военного учета в реестре осуществляют сотрудники центра. В случае отсутствия записи в реестре, она будет внесена автоматически», — отметили в ведомстве.

Вместе с тем в МВД обращают внимание, что в случае если военные учетные документы недействительны, сотрудник ГП «Документ» информирует об отказе в оформлении паспорта. В таком случае необходимо обратиться в Министерство обороны.

Ранее стало известно, что военнообязанных мужчин за границей ТЦК смогут ставить на военный учет дистанционно – Кабмин опубликовал новый порядок.

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