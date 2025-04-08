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Украина и США обсудят соглашение об ископаемых в конце недели

14:53, 8 апреля 2025
Украинская делегация прибудет в США для обсуждения соглашения о полезных ископаемых — Bloomberg.
Украина и США обсудят соглашение об ископаемых в конце недели
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Украина и США обсудят соглашение о полезных ископаемых в Вашингтоне 11-12 апреля. Об этом пишет Bloomberg.

Для сопровождения переговоров Кабмин привлек международную юридическую компанию.

Эта поездка станет первым личным обсуждением проекта соглашения, предложенного американской стороной.

"Визит должен состояться 11-12 апреля. В делегацию войдут заместители министров экономики и юстиции Украины", - пишет Bloomberg. 

Напомним, глава американского министерства финансов Скотт Бессент заявил, что США ожидают визита технической команды Украины для обсуждения и подписания соглашения о полезных ископаемых.

Добавим, что на переговорах с США по соглашению о полезных ископаемых Украину будет представлять юридическая компания.

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США Украина

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