Украина и США обсудят соглашение об ископаемых в конце недели

Украина и США обсудят соглашение о полезных ископаемых в Вашингтоне 11-12 апреля. Об этом пишет Bloomberg.
Для сопровождения переговоров Кабмин привлек международную юридическую компанию.
Эта поездка станет первым личным обсуждением проекта соглашения, предложенного американской стороной.
"Визит должен состояться 11-12 апреля. В делегацию войдут заместители министров экономики и юстиции Украины", - пишет Bloomberg.
Напомним, глава американского министерства финансов Скотт Бессент заявил, что США ожидают визита технической команды Украины для обсуждения и подписания соглашения о полезных ископаемых.
Добавим, что на переговорах с США по соглашению о полезных ископаемых Украину будет представлять юридическая компания.
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