Кабмин упростил процедуру распоряжения имуществом для Укрзализныци

Министерство развития громад и территорий Украины сообщило, что правительство упростило процедуру распоряжения имуществом для Укрзализныци.
Теперь компания может самостоятельно, без согласования с Правительством, принимать решения о отчуждении имущества, если его балансовая стоимость не превышает 500 млн грн.
«Это позволит начать реализацию, в частности, накопленного металлолома и щебневой продукции», – говорится в сообщении.
Ожидается, что благодаря этому решению Укрзализныця сможет получить:
Кроме того, теперь списанные вагоны, оборудование и другие материалы не будут накапливаться на путях, что улучшит безопасность движения. Также реализация металлолома позволит обеспечить украинскую промышленность дефицитным сырьем.
«Ранее реализация списанного имущества была усложнена — из-за решения, требовавшего согласования с Правительством, процесс затягивался и усложнялся. Это тормозило работу компании и делало невозможным эффективное управление ресурсами», — добавили в ведомстве.
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