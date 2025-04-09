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Кабмин упростил процедуру распоряжения имуществом для Укрзализныци

08:40, 9 апреля 2025
Теперь Укрзализныця может самостоятельно, без согласования с Правительством, принимать решения о отчуждении имущества, если его балансовая стоимость не превышает 500 млн грн.
Кабмин упростил процедуру распоряжения имуществом для Укрзализныци
Фото: railway.supply
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Министерство развития громад и территорий Украины сообщило, что правительство упростило процедуру распоряжения имуществом для Укрзализныци.

Теперь компания может самостоятельно, без согласования с Правительством, принимать решения о отчуждении имущества, если его балансовая стоимость не превышает 500 млн грн.

«Это позволит начать реализацию, в частности, накопленного металлолома и щебневой продукции», – говорится в сообщении.

Ожидается, что благодаря этому решению Укрзализныця сможет получить:

  • более 218,6 тыс. тонн металлолома черных металлов — на 1,6 млрд грн;
  • 3,8 тыс. тонн металлолома цветных металлов и сплавов — на 233,4 млн грн;
  • 553,5 тонны отработанных моторных масел — на 5,2 млн грн;
  • почти 7,5 млн тонн щебневой продукции — на 788,6 млн грн.

Кроме того, теперь списанные вагоны, оборудование и другие материалы не будут накапливаться на путях, что улучшит безопасность движения. Также реализация металлолома позволит обеспечить украинскую промышленность дефицитным сырьем.

«Ранее реализация списанного имущества была усложнена — из-за решения, требовавшего согласования с Правительством, процесс затягивался и усложнялся. Это тормозило работу компании и делало невозможным эффективное управление ресурсами», — добавили в ведомстве.

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Кабинет Министров Украины Укрзализныця

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