Кабмін спростив процедуру розпорядження майном для Укрзалізниці

Відтепер Укрзалізниця може самостійно, без погодження з Урядом, ухвалювати рішення про відчуження майна, якщо його балансова вартість не перевищує 500 млн грн.

Фото: railway.supply

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Міністерство розвитку громад та територій України повідомило, що уряд спростив процедуру розпорядження майном для Укрзалізниці.

Відтепер компанія може самостійно, без погодження з Урядом, ухвалювати рішення про відчуження майна, якщо його балансова вартість не перевищує 500 млн грн.

«Це дозволить розпочати реалізацію, зокрема, накопиченого металобрухту та щебеневої продукції», - сказано у повідомленні.

Очікується, що завдяки цьому рішенню Укрзалізниця зможе отримати:

- понад 218,6 тис. тонн брухту чорних металів — на 1,6 млрд грн;

- 3,8 тис. тонн брухту кольорових металів та сплавів — на 233,4 млн грн;

- 553,5 тонни відпрацьованих моторних мастил — на 5,2 млн грн;

- майже 7,5 млн тонн щебеневої продукції — на 788,6 млн грн.

Окрім того, відтепер списані вагони, обладнання та інші матеріали не накопичуватимуться на коліях, що покращить безпеку руху. Також реалізація брухту дозволить забезпечити українську промисловість дефіцитною сировиною.

«Раніше реалізація списаного майна була ускладнена — через рішення, що вимагало погодження з Урядом, процес затягувався та ускладнювався. Це гальмувало роботу компанії й унеможливлювало ефективне управління ресурсами», - додали у відомстві.

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