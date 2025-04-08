Урядовця з Йорданії затримали за спробу відкрити аварійні двері літака під час польоту

Чоловік намагався відкрити аварійні двері під час польоту з Малайзії до Сіднея та напав на членів екіпажу, що поставило під загрозу безпеку рейсу.

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Урядовця із Йорданії затримали за спробу відкрити аварійні двері літака під час польоту та напад на членів екіпажу під час рейсу з Малайзії до Сіднея. Про це повідомляє Independent.

Австралійська федеральна поліція (AFP) затримала 46-річного Шаді Тайсера Айеда Альсайдеха після того, як рейс AirAsia приземлився в аеропорту Сіднея 5 каітня.

Чоловіка звинувачують у спробі відкрити аварійні двері літака та нападі на членів екіпажу.

За словами поліції, він намагався відкрити аварійну засувку, сидячи в задній частині літака. Екіпаж перемістив його до середини літака, де він нібито знову спробував відкрити інші аварійні двері.

Після того, як стюардеса зупинила його, Альсайдех, за словами свідків, напав на члена екіпажу. Кілька пасажирів втрутилися, щоб його стримати, як зазначено в судових матеріалах. Після цього його знову затримали на місці.

Адвокат Альсайдеха заявив, що він не пам’ятає інциденту та не має кримінального минулого. Він також додав, що його підзахисний має дружину, трьох дітей і підтримує літніх батьків у Йорданії.

Альсайдех подавав клопотання про звільнення під заставу в місцевому суді. Адвокат зазначив, що чоловік подорожував до Сіднея для зустрічі з урядовцями, оскільки працює в уряді Йорданії в сфері управління ядерними відходами.

Зустріч з шістьма урядовцями була запланована на 7 квітня і повинна була стосуватися процедур транспортування таких матеріалів в країнах Близького Сходу. Однак суд відмовив йому в заставі, зазначивши, що це створює неприпустимий ризик для громадськості через серйозність злочину.

Очікується, що Альсайдех з’явиться в суді 9 квітня.

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